Песков высказался о «невыполнимых» условиях России для завершения СВО
Песков: Россия не требует ничего невыполнимого на переговорах по Украине
Москва твёрдо намерена завершить конфликт на Украине и не требует от Киева ничего невыполнимого в рамках переговороного процесса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в беседе с Bloomberg утверждения на Западе о том, что Кремль якобы несерьёзно настроен на завершение боевых действий.
«Не соответствует действительности», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Представитель Кремля в очередной раз подчеркнул, что Россия готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта.
Ранее глава Госдепа США Рубио перед переговорами в Джидде заявил, что Украина при любом раскладе должна уступить территории. А уже на встрече в Саудовской Аравии киевская делегация намекнула на возвращение страны к границам 2014 года, однако американские переговорщики даже слушать это не пожелали. Видимо, курсы по общению с американцами от Франции и Британии всё-таки прошли даром.
Life.ru