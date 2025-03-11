Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 марта, 13:45

Песков высказался о «‎невыполнимых» условиях России для завершения СВО

Песков: Россия не требует ничего невыполнимого на переговорах по Украине

Москва твёрдо намерена завершить конфликт на Украине и не требует от Киева ничего невыполнимого в рамках переговороного процесса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в беседе с Bloomberg утверждения на Западе о том, что Кремль якобы несерьёзно настроен на завершение боевых действий.

«Не соответствует действительности», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля в очередной раз подчеркнул, что Россия готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

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Ранее глава Госдепа США Рубио перед переговорами в Джидде заявил, что Украина при любом раскладе должна уступить территории. А уже на встрече в Саудовской Аравии киевская делегация намекнула на возвращение страны к границам 2014 года, однако американские переговорщики даже слушать это не пожелали. Видимо, курсы по общению с американцами от Франции и Британии всё-таки прошли даром.

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