Песков высказался о «‎невыполнимых» условиях России для завершения СВО

Москва твёрдо намерена завершить конфликт на Украине и не требует от Киева ничего невыполнимого в рамках переговороного процесса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в беседе с Bloomberg утверждения на Западе о том, что Кремль якобы несерьёзно настроен на завершение боевых действий.