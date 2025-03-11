Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 10:08

Франция и Британия провели для Украины тренинг по общению с американцами

NYT: Франция и Британия на выходных готовили Украину к переговорам в Джидде

Французские и британские официальные лица все выходные проводили обучение для украинцев по вопросам ведения диалога с США в преддверии сегодняшних переговоров в Саудовской Аравии, Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на источник в украинском правительстве.

«Французские и британские представители провели тренинг для украинской делегации о том, как эффективно общаться с американцами», - говорится в статье.

Также неназванный украинский чиновник отметил, что Киев планирует на переговорах выяснить, насколько американская сторона осведомлена о позиции Москвы.

«‎Он в конвульсиях»: Шарий уличил Зеленского в планах стравить Путина и Трампа ударом по Москве
«‎Он в конвульсиях»: Шарий уличил Зеленского в планах стравить Путина и Трампа ударом по Москве

Ранее Госдепартамент США объявил, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц встретятся во вторник с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде, Саудовская Аравия. Переговоры уже стартовали, но американская сторона опоздала к их началу.

Обложка ©

Политика Страны

Марина Фещенко
  • Новости
  • Франция
  • Великобритания
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar