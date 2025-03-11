Франция и Британия провели для Украины тренинг по общению с американцами
NYT: Франция и Британия на выходных готовили Украину к переговорам в Джидде
Французские и британские официальные лица все выходные проводили обучение для украинцев по вопросам ведения диалога с США в преддверии сегодняшних переговоров в Саудовской Аравии, Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на источник в украинском правительстве.
«Французские и британские представители провели тренинг для украинской делегации о том, как эффективно общаться с американцами», - говорится в статье.
Также неназванный украинский чиновник отметил, что Киев планирует на переговорах выяснить, насколько американская сторона осведомлена о позиции Москвы.
Ранее Госдепартамент США объявил, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц встретятся во вторник с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде, Саудовская Аравия. Переговоры уже стартовали, но американская сторона опоздала к их началу.