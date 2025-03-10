Названа главная задача американской делегации на переговорах с Украиной в Джидде

Соединённые Штаты на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии постараются оценить, готова ли Украина к серьёзным уступкам ради урегулирования вооружённого конфликта. Если представители Киева покажут нежелание идти на компромиссы, это будет «о чём-то говорить», заявили Reuters источники.

«Мы должны понять, есть ли у них реальное видение мира, и готовы ли они к конкретным действиям», — отметил собеседник агентства.