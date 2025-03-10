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10 марта, 04:51

Названа главная задача американской делегации на переговорах с Украиной в Джидде

Reuters: США оценят готовность Украины к компромиссам на переговорах в Джидде

Соединённые Штаты на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии постараются оценить, готова ли Украина к серьёзным уступкам ради урегулирования вооружённого конфликта. Если представители Киева покажут нежелание идти на компромиссы, это будет «о чём-то говорить», заявили Reuters источники.

«Мы должны понять, есть ли у них реальное видение мира, и готовы ли они к конкретным действиям», — отметил собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что переговоры США и Украины в Джидде могут состояться уже 12 марта. Представители Киева планируют предложить Соединённым Штатам склонить РФ к частичному прекращению огня. Там же на этой неделе должны пройти и российско-американские переговоры, утверждают СМИ.

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Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Антон Голыбин
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