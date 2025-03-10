Украина будет настаивать на частичном прекращении огня на переговорах в Джидде

Украинская делегация на предстоящих переговорах в Джидде намерена предложить Соединённым Штатам склонить Россию к частичному прекращению огня, в рамках которого ВС РФ не будут наносить удары беспилотниками и ракетами большой дальности. Об этом стало известно Financial Times.

Также Украина попытается убедить американцев в необходимости возобновить разведывательную и военную поддержку. Киев рассчитывает, что по итогам встречи двух делегаций Вашингтон пересмотрит недавние решения, которые ударили по боеспособности ВСУ.