Зеленский огласил состав украинской делегации на встрече в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский раскрыл состав украинской делегации, которая отправится в Саудовскую Аравию на переговоры в США. На своей странице в социальной сети Х экс-комик сообщил, что сам не будет участвовать в предстоящей встрече.

Зеленский рассказал, что Саудовскую Аравию посетят дипломатические и военные представители Украины, а именно глава офиса главаря киевского режима Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и замглавы офиса Зеленского Павел Палиса.

Бывший комик уточнил, что в начале недели он тоже отправится в Саудовскую Аравию, но на переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.