Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 16:12

Зеленский огласил состав украинской делегации на встрече в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский раскрыл состав украинской делегации, которая отправится в Саудовскую Аравию на переговоры в США. На своей странице в социальной сети Х экс-комик сообщил, что сам не будет участвовать в предстоящей встрече.

Зеленский рассказал, что Саудовскую Аравию посетят дипломатические и военные представители Украины, а именно глава офиса главаря киевского режима Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и замглавы офиса Зеленского Павел Палиса.

Бывший комик уточнил, что в начале недели он тоже отправится в Саудовскую Аравию, но на переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

В Раде раскрыли причины непонимания Киева и Вашингтона
В Раде раскрыли причины непонимания Киева и Вашингтона

Напомним, что МИД Эр-Рияда подтвердил встречу Штатов и Украины на следующей неделе. Переговоры пройдут в городе Джидда и будут посвящены украинскому конфликту. Американскую делегацию возглавят госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Review News

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Саудовская Аравия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar