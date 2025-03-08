В Раде раскрыли причины непонимания Киева и Вашингтона
Депутат Дмитрук: Власти Киева не могут понять Трампа, так как не знают истории
Киевские власти не могут понять поведения президента США Дональда Трампа, так как не знают истории конфликтов во Вьетнаме, Афганистане и Ираке. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.
«Проблема Киева в том, что он [Зеленский] не понимает и не хочет понять логику Трампа, И историю мало кто знает из власть имущих, и не хотят знать. Про Вьетнам не знают, про Афганистан и Ирак не знают», — говорится в публикации.
Парламентарий пояснил, если союзник перестаёт интересовать Штаты, его делают валютой другой сделки. Именно поэтому Зеленский оказался «в дураках» при визите в США.
Ранее в Раде заявили, что на Украине ведётся подготовка к перевороту в правительстве, в результате которого Владимир Зеленский будет отстранён от должности. Партия «Слуга народа» без участия старого лидера вместе с организаторами этого переворота затем планируют сформировать конституционное большинство в парламенте Украины.
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