В Раде раскрыли причины непонимания Киева и Вашингтона

Киевские власти не могут понять поведения президента США Дональда Трампа, так как не знают истории конфликтов во Вьетнаме, Афганистане и Ираке. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Проблема Киева в том, что он [Зеленский] не понимает и не хочет понять логику Трампа, И историю мало кто знает из власть имущих, и не хотят знать. Про Вьетнам не знают, про Афганистан и Ирак не знают», — говорится в публикации.

Парламентарий пояснил, если союзник перестаёт интересовать Штаты, его делают валютой другой сделки. Именно поэтому Зеленский оказался «в дураках» при визите в США.