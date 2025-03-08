Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов

По данным издания, США раздумывают над тем, чтобы взять на себя подготовку конголезских вооружённых сил в обмен на право добычи редкоземельных металлов. Это может заинтересовать ДРК, так как страна всё чаще сталкивается с боевыми действиями в провинциях Северное и Южное Киву.