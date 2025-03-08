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8 марта, 05:34

Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов

FT: США хотят заключить сделку по редкоземельным металлам с Конго

Вашингтон рассматривает возможность заключения соглашения с Демократической Республики Конго о совместной разработке редкоземельных металлов на территории ДРК. Такими данными с Financial Times поделились источники в Госдепартаменте США.

«ДРК обладает значительными запасами критически важных ресурсов, необходимых для современных технологий. США открыты для обсуждения соглашений в этой сфере», — заявил источник FT.

По данным издания, США раздумывают над тем, чтобы взять на себя подготовку конголезских вооружённых сил в обмен на право добычи редкоземельных металлов. Это может заинтересовать ДРК, так как страна всё чаще сталкивается с боевыми действиями в провинциях Северное и Южное Киву.

Путин и Лукашенко могут обсудить редкоземельные металлы
Путин и Лукашенко могут обсудить редкоземельные металлы

Напомним, что в конце февраля США пытались заключить сделку по редкоземельным металлам с Украиной, но из-за скандала Владимира Зеленского в Белом доме документ так и не был подписан. Впрочем, после решения Штатов остановить военную помощь Незалежной глава киевского режима резко передумал и выразил готовность к достижению договорённости.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Domingo Saez

Антон Голыбин
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