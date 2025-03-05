Путин и Лукашенко могут обсудить редкоземельные металлы

Российский президент Владимир Путин готов к обсуждению сотрудничества по добыче и разработке редкоземельных металлов со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Однако на данный момент чёткого плана на этот счёт нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока каких-то конкретных планов на этот счёт нет, но если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то президент, конечно, это обсудит», — сказал представитель Кремля на брифинге.