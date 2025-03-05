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Регион
5 марта, 09:47

Путин и Лукашенко могут обсудить редкоземельные металлы

Песков: Путин готов начать переговоры с Лукашенко по редкоземельным металлам

Российский президент Владимир Путин готов к обсуждению сотрудничества по добыче и разработке редкоземельных металлов со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Однако на данный момент чёткого плана на этот счёт нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока каких-то конкретных планов на этот счёт нет, но если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то президент, конечно, это обсудит», — сказал представитель Кремля на брифинге.

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Ранее стало известно, что лидер Белоруссии поставил перед правительством задачу найти редкоземельные металлы и другие минералы на территории страны. Лукашенко уверен, что работа в данном направлении обеспечит будущее развитие республики.

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Life.ru

Александр Юнашев
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