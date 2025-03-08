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8 марта, 08:38

В Раде заявили о подготовке госпереворота против Зеленского

Депутат Рады Килинкаров: На Украине готовится госпереворот против Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

В Украине ведётся подготовка к перевороту в правительстве, в результате которого Владимир Зеленский будет отстранён от должности. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Страна готовится к выборам, Зеленского снимут. Будет переворот в Верховной Раде, снимут спикера [Руслана] Стефанчука и пойдут по пути урегулирования конфликта», — приводит слова Килинкарова aif.ru.

Парламентарий также уточнил, партия «Слуга народа» без участия Владимира Зеленского вместе с организаторами этого переворота затем планируют сформировать конституционное большинство в парламенте Украины. Предположительно, новым спикером Рады выступит Юлия Тимошенко, подытожил он.

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Распространяются и более радикальные способы «снятия» Владимира Зеленского с поста главы киевского режима. Ранее Life.ru писал о возможных сценариях ликвидации экс-комика после скандальных выходок за последний месяц.

Мария Любицкая
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