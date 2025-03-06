Украинские смотрины: как США подбирают новую марионетку вместо Зеленского Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян о том, кого Вашингтон рассматривает в качестве кандидатов на выборах президента Украины. 6 марта, 18:33 США присматриваются к политическим оппонентам главы киевского режима. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla, Gints Ivuskans, Drop of Light

«Ключевые советники Дональда Трампа провели секретные переговоры с политическими оппонентами Зеленского». Статья с таким заголовком вышла в авторитетном европейском издании Politico. Журналисты уверяют, что якобы четверо посланцев Трампа приезжали в Киев и встречались с «безжалостно амбициозным» бывшим президентом Петром Порошенко*, а также «лидером украинской оппозиции» Юлией Тимошенко. Главной темой, мол, были президентские выборы, которые Зеленский не хочет проводить, — эмиссары Трампа пытались убедить украинских политиков идею этих выборов поддержать.

Судя по всему, Politico пишет полуправду. Администрация Трампа действительно обсуждала дальнейшую политическую судьбу Владимира Зеленского — но не касательно проведения выборов как таковых. Для того чтобы они прошли, нужно сначала отменить военное положение голосами Верховной рады. Где у Порошенко* и Тимошенко на пару около 50 мандатов из 450. Так что в отмене выборов они американцам не помощники.

Но вот в вопросе участия в них — да. В качестве не статиста или спойлера, чьё участие придаст выборам легитимности и позволит Зеленскому переизбраться. Нет, они должны принять участие в качестве победителя и сменить Зеленского на его посту.

Зеленскому прочат скорый уход с поста главы киевского режима. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Ближайшие соратники Трампа — тот же Илон Маск — уже не раз говорили о том, что Зеленский должен уйти в отставку. И не только потому, что он нахамил Трампу, став нерукопожатным в глазах украинского президента. А потому, что американцам нужен предсказуемый президент, который будет не строить из себя глобального мачо, а делать то, что ему скажут.

Дело в том, что российско-американский конфликт на Украине имеет лишь один вариант дипломатического решения — подписание соглашения между Москвой и Киевом, которое потом признают американцы. Документ, конечно же, будет готовиться Кремлём и Белым домом — и украинский президент должен стоять в сторонке, не требуя своего участия и не заявляя о непризнании любых итогов переговоров, на которых его не было. Соглашение будет включать в себя крайне болезненные для Украины пункты — в частности, признание перехода под российский контроль Крыма, Приазовья и Донбасса.

И украинский президент должен это подписать, пожертвовав своим «супергероическим» образом. Наконец это соглашение будет торпедироваться рядом сил, которые выступают против завершения войны победой России, — и президент Украины должен не помогать им в этом саботаже. То есть ориентироваться чётко и исключительно на США.

Собственно говоря, сейчас Соединённые Штаты и устраивают кастинг на роль своей любимой украинской жены. И участвуют в нём отнюдь не только Пётр Порошенко* (с его-то огромным антирейтингом) или Юлия Тимошенко, которая вот уже полтора десятка лет как имеет репутацию политической неудачницы. В расширенном списке претендентов и главарь ГУР Кирилл Буданов*, и бывший главком ВСУ Валерий Залужный (который уже успел обвинить Трампа в том, что тот разрушает Коллективный Запад и мировой порядок, но в любой момент может передумать), и даже ближайшие соратники Зеленского. Например, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Залужный является одной из наиболее вероятных кандидатур на замену Зеленскому. Фото © ТАСС / АР / Alberto Pezzali

Да, сейчас те же Буданов* и Арахамия формально стоят на стороне Зеленского. Однако американцы отдают себе отчёт в том, что сейчас начнётся эрозия украинской власти. Демонстративная позиция Вашингтона, приостановка американской военной помощи, неспособность Евросоюза заменить Америку в деле поддержки киевского режима — все эти факторы постепенно будут убеждать политических соратников Зеленского в том, что «вовремя предать — это не предать, а предвидеть». В том, что нужно воспользоваться шансом и переметнуться.

Да, шапка Мономаха будет очень тяжела — новому украинскому президенту придётся подписывать фактически капитуляцию Украины, а значит, запятнать свою репутацию. Но, во-первых, всё можно свалить на Зеленского, который довёл страну до такого состояния. Во-вторых, на пятна можно и не обращать внимания — особенно в случае, когда благодаря им пробиваешься к такой кормушке, как «фонды по восстановлению Украины».

Россия, в свою очередь, на устроенный американцами кастинг смотрит с интересом. И отношение у неё к происходящему неоднозначное.

С одной стороны, Москве действительно необходимо именно военно-политическое завершение конфликта — то есть подписание договора с признанием её новых территорий киевским режимом. И всем понятно, что Зеленский это подписывать не будет — он слишком заигрался в супергероя. Для подписания нужен либо более трезвый политик (тот же Пётр Порошенко*, с которым слово «трезвый» раньше вообще не сочеталось), либо понятный — то есть Юлия Владимировна.

С другой стороны, военно-политическое решение должно реализоваться в нужный момент. Тогда, когда все российские территории будут освобождены физически (ибо добровольно выводить украинские войска из города Запорожье тот же Порошенко будет только в ситуации полного коллапса ВСУ). Тогда, когда физически будут освобождены и другие важные для РФ территории — например, Харьков и Причерноморье (позволяющее пробить сухопутный коридор в Приднестровье).

И для всего этого у власти на Украине должен оставаться Владимир Зеленский. Человек, который хамит американцам, который в войне ставит свой личный пиар выше военной логики (из-за чего группировка ВСУ в Курской области сейчас истекает кровью). Который своей неадекватностью отвращает от себя всех более-менее разумных людей — и тем самым ослабляет Украину.

То есть человек, чьё присутствие во власти поможет Москве добиться полной и окончательной победы на поле боя. После которой и можно будет подписывать договор.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Авторы Геворг Мирзаян