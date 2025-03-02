Ловушка Запада: почему на Украине нельзя проводить выборы до заключения сделки и осуществления денацификации Политолог Дмитрий Родионов — о выборах президента на Украине, интересе Коллективного Запада, возможных кандидатах и вариантах. 1 марта, 21:15 Глава киевского режима Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / АР / Tetiana Dzhafarova

В последнее время всё больше разговоров о президентских выборах на Украине. Изначально эта тема обрела актуальность после 20 мая прошлого года, когда истёк срок полномочий Владимира Зеленского, а новых выборов, как того требует конституция, назначено не было.

На Банковой (Офис президента Украины) уверяли, что это нормально и законно: нельзя проводить выборы в условиях военного положения. Однако многие юристы, хорошо знакомые с тонкостями украинского законодательства, с этим не согласны. В любом случае по конституции в случае отсутствия легитимного президента его полномочия переходят к главе парламента, который также должен был переизбраться прошлым летом и с тех пор утратил легитимность.

Трампу в любом случае не нужен Зеленский

Понятно, что в условиях продолжения конфликта и не подвергаемой сомнению поддержки Западом киевского режима (нелегитимность Зеленского на Западе так никто и не признал) ни о каких выборах не могло быть и речи. Но ситуация изменилась с приходом к власти в США Дональда Трампа, который к Зеленскому испытывает личную неприязнь из-за поддержки последним его оппонента и ставит под сомнение целесообразность поддержки Украины вообще.

Именно Трамп первым назвал вещи своими именами, произнеся то, чего до него никто на Западе не решился бы произнести: Зеленский — диктатор без выборов. Кроме того, он прямым текстом вынес Зеленскому приговор: «на Украине необходимо провести президентские выборы, несмотря на военное положение». Он также отметил, что у просроченного «президента» нет шансов вновь занять свой пост, ибо рейтинг его одобрения составляет всего 4%.

Трамп уже назвал Зеленского диктатором. Фото © ТАСС / Zuma

Конечно, все слова Трампа надо, что называется, делить надвое, тем более что он порой делает взаимоисключающие заявления в один день. Тем не менее его неприязнь к Зеленскому очевидна — и многие эксперты не сомневаются: Трамп фактически выдал чёрную метку главарю киевского режима.

Выборы на Украине — ловушка для России?

Выборы президента Украины выгодны Трампу вот ещё по какой причине. Россия, хотя и не отрицает возможности переговоров с Зеленским, не признаёт его легитимности. Трамп мог бы провернуть следующий трюк — организовать смену главы киевского режима и сказать: «Ок, русские, вы не хотели говорить с Зеленским, пожалуйста, вот вам новый президент!» И навязать России переговоры с типа «легитимным, представляющим интересы всей Украины», которого уже не получится «отрицать» и говорить о необходимости денацификации. То есть задача наших оппонентов заключается в том, чтобы типа пойти на «компромисс» с Россией, убрав нерукопожатного главаря режима, сохранив сам режим.

Почему? Да потому, что на выборах в любом случае победит тот, кто нужен Западу, осуществив исключительно смену декораций.

А кто мог бы стать этим типа легитимным президентом (зачёркнуто), главой киевского режима?

Кандидаты в сменщики Зеленскому

Для США такой кандидатурой, скорее всего, мог бы стать экс-главком ВСУ Валерий Залужный. К слову, ему и помогать победить особо не нужно. По данным проведённого в феврале компанией Socis исследования, Залужному доверяет 73,7% опрошенных. Чуть ниже рейтинг у главаря ГУР Кирилла Буданова* — 51,3%. Пожалуй, обоих можно рассматривать в качестве потенциальных сменщиков Зеленского, хотя предпочтительнее для США выглядит Залужный — не столько из-за более высокого рейтинга, сколько из-за того, что Буданов* нерукопожатен в Москве, внесён в список террористов и экстремистов. А Залужного недавно упоминал президент России Владимир Путин, отмечая, что рейтинг бывшего главкома в два раза превышает рейтинг Зеленского, что многие эксперты оценили как сигнал того, что Россия не против замены Зе на За.

Против Залужного точно не стала бы возражать Британия, ведь Залужный считается её человеком и вообще находится сейчас в Лондоне на посту посла Украины. Хотя в целом Британия вряд ли хотела бы сейчас что-либо менять. Как и Евросоюз — их всех пока устраивает Зеленский, к тому же слишком много они в него вложили. И дело даже не в том, что коней не меняют на переправе, а в том, что Зеленский — это гарантия продолжения конфликта и отказа от мира, который, как считают в Европе, будет результатом сговора Трампа с Путиным — и не будет выгодным ни для Украины, ни для Европы.

Валерия Залужного считают одним из возможных претендентов на пост главы киевского режима. Фото © ТАСС / АР / Alberto Pezzali

Но, если уж менять, то кандидатуры найдутся. Если говорить о молодых политиках из той же команды Зеленского, то можно вспомнить руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давида Арахамию. Или бывшего председателя рады Дмитрия Разумкова, который впал в опалу Зеленского, но это ему только в плюс, к тому же многие эксперты ещё в 2019-м прочили его в преемники находящегося тогда на пике популярности комика. Может быть рассмотрена и кандидатура главы ОП Андрея Ермака, хотя тот, скорее всего, сам не захочет, ему удобнее роль «серого кардинала».

Можно поискать и среди «ветеранов» — полагаю, ни Петра Порошенко*, ни даже Юлию Тимошенко никто со счетов не списывает. Как говорится, старый конь борозды не испортит, и у них есть стабильная многолетняя электоральная база.

Полагаю, рассматривается на Западе и кандидатура бывшего советника Зеленского Алексея Арестовича* — в качестве «русского кандидата». В последнее время Арестович* много критиковал Зеленского и идеи украинского национализма, выступая в защиту русскоязычного населения. Однако даже без учёта его собственного нацистского бэкграунда понятно, что это вовсе не так и Арестович* — это, по сути, троянский конь, которого могут подсунуть России в качестве «альтернативы» в красивой обёртке, под которой будет скрываться всё та же горькая коричневая сущность. Вообще, нам нужно быть особо внимательными, ибо они, несомненно, будут заманивать нас в ловушку, предлагая ложный выбор, в котором будут присутствовать якобы «русские кандидаты», по сути такими не являющиеся.

Почему выборы на Украине сейчас недопустимы?

Вообще, как я уже говорил, вся ситуация с выборами на Украине может оказаться ловушкой — попыткой подменить денацификацию выборами, целью которых является сохранение режима.

Нужно также понимать ещё одну вещь: выборы в нынешних условиях неизбежно приведут к победе прозападного кандидата, даже если там и будет участвовать «пророссийский». Во-первых, Запад не позволит победить пророссийскому, сделает для этого всё возможное и невозможное.

Во-вторых, им и делать ничего не придётся. Ведь что такое «пророссийский кандидат» в условиях постмайданной реальности? Это тот, кто против вступления в НАТО и выступает в защиту русского языка. Всё. Разумеется, он не признает новую территориальную реальность и будет осуждать «российскую агрессию». Видели мы таких «пророссийских» в течение десяти лет во всяких «оппозиционных блоках» и на «оппозиционных платформах». К слову, почти все они в период СВО (а некоторые и до) «запачкались» поддержкой ВФУ. Если уж искать незапятнанных, то только среди тех, кто уехал с Украины в 2022-м, а лучше — до этого.

Да, нужно иметь в виду, что у населения Украины промыты мозги и, даже если выборы будут кристально честными, они всё равно выберут откровенно прозападного. Выборы можно проводить только там, где есть условия для их проведения. На Украине сегодня, даже если взять и остановить боевые действия, выборы невозможны, как и в Германии лета/осени 1945-го.

Представьте себе, что если бы тогда не было оккупации Германии и решили бы провести свободные выборы. Думаю, результат был бы неприятен как Москве, так и западным союзникам. К слову, первые выборы в ФРГ состоялись через четыре года после окончания войны, а в ГДР — через пять. То есть после осуществления полной денацификации политической системы и значительной денацификации общественного сознания.

То есть формула должна быть такой: сначала денацификация (настоящая, под нашим контролем, а не как было в ФРГ), потом выборы.

И если уж России гипотетически предлагать кандидата, то нужно сразу отсечь «старую гвардию» — представителей власти до 2014-го — им нельзя доверять совершенно, ведь они умудрились проиграть всё и вся. Да и украинцы никогда за них не проголосуют, это перевёрнутая страница. И рассмотреть кандидатуры кого-то из героев Русской весны и СВО. Идеальным вариантом был бы Александр Захарченко, будь он жив. Так или иначе, где искать — я подсказал.

Но лучше всё же — отказ от выборов и назначение внешнего управляющего. Возможно, не украинца, не связанного с событиями на Украине, но с опытом разруливания кризисных ситуаций. Украина не готова к выборам и не будет готова несколько лет после окончания конфликта, а его окончания пока не предвидится. И нам сейчас не о выборах думать надо, а о формуле прекращения боевых действий. А она должна быть такой: сначала сделка — потом перемирие, а не наоборот, как хочет Трамп.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Дмитрий Родионов