Запад и Украина бурлят слухами о том, что Владимир Зеленский может быть убит. Его могут убрать как украинские генералы, так и личная охрана, сообщил в беседе с «Царьградом» российский писатель и математик Григорий Кваша.

«Понимаете, с точки зрения теоретической истории этот человек имеет ничтожное значение. Каково было значение, простите, Адольфа Гитлера в январе и феврале 1945 года? Чисто символическое. То есть в основном немцы думали о том, куда его деть, потому что он уже всем мешал», — сказал публицист.

Кваша считает, что Зеленского скинут с кресла посредством переговоров или военного переворота. В ином случае он может и сам объявить об отставке. Что касается будущего Украины, Кваша считает, что ее стремление вступить в НАТО – это иллюзия. Эксперт предсказал, что альянс распадётся в ближайшие годы, независимо от того, кто именно станет инициатором этого процесса. По словам публициста, НАТО представляет собой искусственную структуру, не обладающую реальной ценностью.