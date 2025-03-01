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1 марта, 13:22

«Предательство или диверсия»: Названы возможные сценарии ликвидации Зеленского

Публицист Кваша: Зеленского могут убить его же генералы

Запад и Украина бурлят слухами о том, что Владимир Зеленский может быть убит. Его могут убрать как украинские генералы, так и личная охрана, сообщил в беседе с «Царьградом» российский писатель и математик Григорий Кваша.

«Понимаете, с точки зрения теоретической истории этот человек имеет ничтожное значение. Каково было значение, простите, Адольфа Гитлера в январе и феврале 1945 года? Чисто символическое. То есть в основном немцы думали о том, куда его деть, потому что он уже всем мешал», — сказал публицист.

Кваша считает, что Зеленского скинут с кресла посредством переговоров или военного переворота. В ином случае он может и сам объявить об отставке. Что касается будущего Украины, Кваша считает, что ее стремление вступить в НАТО – это иллюзия. Эксперт предсказал, что альянс распадётся в ближайшие годы, независимо от того, кто именно станет инициатором этого процесса. По словам публициста, НАТО представляет собой искусственную структуру, не обладающую реальной ценностью.

Журналисты сняли лицо украинского посла во время перепалки Зеленского и Трампа: оно говорит само за себя
Журналисты сняли лицо украинского посла во время перепалки Зеленского и Трампа: оно говорит само за себя

То, что случилось в Белом доме во время встречи Трампа с Зеленским, — уже история. Украинского политика взрослые американские дядьки отчитали как восьмилетнего ребёнка, а затем выгнали из здания администрации. Полный текст феерического скандала ранее опубликовал Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Озеров
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