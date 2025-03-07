МИД Саудовской Аравии подтвердил встречу США и Украины на следующей неделе

На следующей неделе в городе Джидда, Саудовская Аравия, состоится встреча представителей США и Украины, посвящённая украинскому конфликту. Об этом сообщает Министерство иностранных дел королевства.

«МИД Саудовской Аравии приветствует проведение запланированной встречи между США и Украиной», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.