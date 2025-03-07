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7 марта, 12:59

МИД Саудовской Аравии подтвердил встречу США и Украины на следующей неделе

На следующей неделе в городе Джидда, Саудовская Аравия, состоится встреча представителей США и Украины, посвящённая украинскому конфликту. Об этом сообщает Министерство иностранных дел королевства.

«МИД Саудовской Аравии приветствует проведение запланированной встречи между США и Украиной», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Ранее сообщалось, что делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 12 марта. По данным американских СМИ, в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. Украинскую сторону представит глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

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Shutterstock / FOTODOM / Pedal to the Stock

Наталья Демьянова
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