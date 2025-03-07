США пригрозили Киеву раскрытием коррупционных схем
WP: США пригрозили Киеву раскрытием коррупции при отказе от сделки по ресурсам
Вашингтон пригрозил Киеву раскрыть случаи коррупции среди официальных лиц при отказе сделки по полезным ископаемым. Об этом пишет газета The Washington Post.
«В качестве инструмента давления американцы также пригрозили раскрыть предполагаемые случаи коррупции среди чиновников. Мне рассказали, что Белый дом даже связывался с главным политическим соперником Зеленского генералом Валерием Залужным», — указано в публикации.
Авторы материала отметили, что это всё является частью более глобальной стратегии президента США Дональда Трампа по принуждению Украины к переговорам. В статье говорится, что эта задача является крайне трудной в исполнении, и посреднические функции Соединённых Штатов могут потерпеть крах из-за неуступчивости Киева.
Напомним, что 4 марта Владимир Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с США «в ближайшем будущем». Он подчеркнул, что Украина открыта для взаимодействия с «сильным лидерством» Трампа, направленным на достижение мира. Вскоре после этого заявления появилась информация, что сделка по ресурсам будет подписана во время обращения американского президента к обеим палатам Конгресса. А позднее выяснилось о скрытом условии сделки по металлам между странами.
Shutterstock / FOTODOM / Framalicious