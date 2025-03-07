США пригрозили Киеву раскрытием коррупционных схем

Вашингтон пригрозил Киеву раскрыть случаи коррупции среди официальных лиц при отказе сделки по полезным ископаемым. Об этом пишет газета The Washing ton Post.

«В качестве инструмента давления американцы также пригрозили раскрыть предполагаемые случаи коррупции среди чиновников. Мне рассказали, что Белый дом даже связывался с главным политическим соперником Зеленского генералом Валерием Залужным», — указано в публикации.

Авторы материала отметили, что это всё является частью более глобальной стратегии президента США Дональда Трампа по принуждению Украины к переговорам. В статье говорится, что эта задача является крайне трудной в исполнении, и посреднические функции Соединённых Штатов могут потерпеть крах из-за неуступчивости Киева.