Владимир Зеленский предпримет попытку сорвать мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Может ли Зеленский сорвать мирные переговоры? Не просто может, друзья, но обязательно будет пытаться это делать. Зеленский одержим своей властью и величием с маниакальным пристрастием. Зеленский понимает, что перемирие, которое от него требует [президент США Дональд] Трамп — станет его последней подписью на посту президента, так как в условия перемирия будет входить объявление выборов и отмена военного положения», — написал он в соцсетях.

Дубинский отметил, что главарю киевского режима придётся бежать из Незалежной после достижения договорённостей о перемирии и отмены военного положения. По его словам, мировому сообществу нужен будет виноватый, а Зеленский является кандидатом на пожизненный срок по статье УК Украины о госизмене. Нардеп считает, что поэтому бывшему комику ничего не остаётся, кроме как «продолжать бойню» и проливать кровь.

«Учитывая нарциссическое расстройство персонажа, бежать он будет в последнюю очередь, а может быть выберет судьбу Геббельса. Поэтому и держаться за власть он будет до упора», — подчеркнул Дубинский.