«Будет держаться за власть до упора»: В Раде предупредили о планах Зеленского сорвать мирные переговоры
Нардеп Дубинский: Зеленский попытается сорвать мирные переговоры по Украине
Владимир Зеленский предпримет попытку сорвать мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Может ли Зеленский сорвать мирные переговоры? Не просто может, друзья, но обязательно будет пытаться это делать. Зеленский одержим своей властью и величием с маниакальным пристрастием. Зеленский понимает, что перемирие, которое от него требует [президент США Дональд] Трамп — станет его последней подписью на посту президента, так как в условия перемирия будет входить объявление выборов и отмена военного положения», — написал он в соцсетях.
Дубинский отметил, что главарю киевского режима придётся бежать из Незалежной после достижения договорённостей о перемирии и отмены военного положения. По его словам, мировому сообществу нужен будет виноватый, а Зеленский является кандидатом на пожизненный срок по статье УК Украины о госизмене. Нардеп считает, что поэтому бывшему комику ничего не остаётся, кроме как «продолжать бойню» и проливать кровь.
«Учитывая нарциссическое расстройство персонажа, бежать он будет в последнюю очередь, а может быть выберет судьбу Геббельса. Поэтому и держаться за власть он будет до упора», — подчеркнул Дубинский.
Нардеп добавил, что для этого Зеленскому нужна будет масштабная провокация, после которой Россия сама откажется от заключения мира. По его словам, это может быть подрыв Чернобыльской или Курской АЭС. Дубинский считает, что в таком случае США нужно действовать жёстко и быстро.
Ранее Life.ru писал, что МИД Эр-Рияда подтвердил встречу США и Украины на следующей неделе. Переговоры пройдут в городе Джидда и будут посвящены украинскому конфликту. Американскую делегацию возглавят госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. А от Украины поедут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и замглавы офиса главаря киевского режима Павел Палиса. При этом, по данным американских СМИ, Украина перед переговорами заявила о планах продолжать конфликт.
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