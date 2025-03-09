На Украине в преддверии переговоров с США выступили за продолжение конфликта
WSJ: Украина перед переговорами с США заявила о планах продолжать конфликт
Киев перед предстоящими переговорами с Вашингтоном в Саудовской Аравии заявил о намерении и далее продолжать украинский конфликт. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Авторы статьи уточнили, что американские и украинские дипломаты собираются провести встречу, чтобы подготовить почву для возможного возобновления диалога между Киевом и Москвой по урегулированию кризиса. В материале говорится, что предстоящие переговоры могут повысить вероятность восстановления военной помощи Украине со стороны США.
«Что бы ни случилось, лидеры в Киеве заявили, что Украина продолжит борьбу», — пишет газета.
Напомним, что МИД Эр-Рияда подтвердил встречу США и Украины на следующей неделе. Переговоры пройдут в городе Джидда и будут посвящены украинскому конфликту. Американскую делегацию возглавят госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. А от Украины поедут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и замглавы офиса главаря киевского режима Павел Палиса.
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