На Украине в преддверии переговоров с США выступили за продолжение конфликта

Киев перед предстоящими переговорами с Вашингтоном в Саудовской Аравии заявил о намерении и далее продолжать украинский конфликт. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Авторы статьи уточнили, что американские и украинские дипломаты собираются провести встречу, чтобы подготовить почву для возможного возобновления диалога между Киевом и Москвой по урегулированию кризиса. В материале говорится, что предстоящие переговоры могут повысить вероятность восстановления военной помощи Украине со стороны США.

«Что бы ни случилось, лидеры в Киеве заявили, что Украина продолжит борьбу», — пишет газета.