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9 марта, 08:59

На Украине в преддверии переговоров с США выступили за продолжение конфликта

WSJ: Украина перед переговорами с США заявила о планах продолжать конфликт

Киев перед предстоящими переговорами с Вашингтоном в Саудовской Аравии заявил о намерении и далее продолжать украинский конфликт. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Авторы статьи уточнили, что американские и украинские дипломаты собираются провести встречу, чтобы подготовить почву для возможного возобновления диалога между Киевом и Москвой по урегулированию кризиса. В материале говорится, что предстоящие переговоры могут повысить вероятность восстановления военной помощи Украине со стороны США.

«Что бы ни случилось, лидеры в Киеве заявили, что Украина продолжит борьбу», — пишет газета.

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Напомним, что МИД Эр-Рияда подтвердил встречу США и Украины на следующей неделе. Переговоры пройдут в городе Джидда и будут посвящены украинскому конфликту. Американскую делегацию возглавят госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. А от Украины поедут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и замглавы офиса главаря киевского режима Павел Палиса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Victor Yarmolyuk

Дарья Нарыкова
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