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7 марта, 17:13

Зеленский не примет участие во встрече с США в Саудовской Аравии

Fox News: Зеленского не будет на переговорах с США в Саудовской Аравии

Главарь киевского режима Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Fox News Нана Саджая.

«Fox подтверждает: Зеленский не будет присутствовать на встрече», — написала корреспондент на своей странице в социальной сети Х.

Стали известны дата и место встречи представителей США и Украины
Стали известны дата и место встречи представителей США и Украины

Ранее МИД Саудовской Аравии подтвердил встречу США и Украины на следующей неделе. Переговоры пройдут в городе Джидда и будут посвящены украинскому конфликту. Американские СМИ сообщают, что на встрече будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. Украину представит глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Алена Пенчугина
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