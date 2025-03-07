Зеленский не примет участие во встрече с США в Саудовской Аравии
Fox News: Зеленского не будет на переговорах с США в Саудовской Аравии
Главарь киевского режима Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Fox News Нана Саджая.
«Fox подтверждает: Зеленский не будет присутствовать на встрече», — написала корреспондент на своей странице в социальной сети Х.
Ранее МИД Саудовской Аравии подтвердил встречу США и Украины на следующей неделе. Переговоры пройдут в городе Джидда и будут посвящены украинскому конфликту. Американские СМИ сообщают, что на встрече будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. Украину представит глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
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