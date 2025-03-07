Главарь киевского режима Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Fox News Нана Саджая.

«Fox подтверждает: Зеленский не будет присутствовать на встрече», — написала корреспондент на своей странице в социальной сети Х.