Владимир Зеленский является основной преградой для урегулирования украинского конфликта. С таким мнением выступил неназванный британский министр прошлой осенью, его слова приводит газета Times.

«Прошлой осенью британский министр описал мне Зеленского как «препятствие к миру», — говорится в статье.

Автор пояснил, что такое мнение является не единичным среди европейских политиков. Отмечается, что их выступления на публике разнятся с личными убеждениями. Они называют решения Зеленского неверными.