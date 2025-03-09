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9 марта, 09:29

В Британии назвали Зеленского основной преградой для мира на Украине

Владимир Зеленский является основной преградой для урегулирования украинского конфликта. С таким мнением выступил неназванный британский министр прошлой осенью, его слова приводит газета Times.

«Прошлой осенью британский министр описал мне Зеленского как «препятствие к миру», — говорится в статье.

Автор пояснил, что такое мнение является не единичным среди европейских политиков. Отмечается, что их выступления на публике разнятся с личными убеждениями. Они называют решения Зеленского неверными.

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Недавно премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимира Зеленского устраивает продолжение украинского конфликта. Он уверен, что киевский главарь не готов лишаться финансовых вливаний, которые активно разворовываются.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Николай Рюмин
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