В Британии назвали Зеленского основной преградой для мира на Украине
Владимир Зеленский является основной преградой для урегулирования украинского конфликта. С таким мнением выступил неназванный британский министр прошлой осенью, его слова приводит газета Times.
«Прошлой осенью британский министр описал мне Зеленского как «препятствие к миру», — говорится в статье.
Автор пояснил, что такое мнение является не единичным среди европейских политиков. Отмечается, что их выступления на публике разнятся с личными убеждениями. Они называют решения Зеленского неверными.
Недавно премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимира Зеленского устраивает продолжение украинского конфликта. Он уверен, что киевский главарь не готов лишаться финансовых вливаний, которые активно разворовываются.
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