«Устраивает Зеленского война? По моему мнению, да. Устраивает, потому что получает значительную финансовую помощь от некоторых стран, это и вопросов выборов, не нужны выборы», — сказал Фицо.

При этом он добавил, что на недавнем саммите ЕС в Брюсселе глава киевского режима сменил риторику и допустил возможность мирных переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина будет вынуждена пойти на мирное соглашение, так как у неё нет иного выбора. Хозяин Белого дома также отметил, что и Россия тоже заинтересована в заключении мирного соглашения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова республиканца. По его словам, главная цель СВО — это обеспечение безопасности страны. Это и есть основной интерес РФ в процессе урегулирования конфликта.