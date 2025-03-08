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8 марта, 15:00

Премьер Словакии объяснил, почему Зеленскому выгодно продолжение конфликта

Фицо: Зеленского устраивает продолжение конфликта, так как ему не нужны выборы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / JAKUB GAVLAK, NICOLAS MAETERLINCK

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / JAKUB GAVLAK, NICOLAS MAETERLINCK

Владимира Зеленского устраивает продолжение украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

«Устраивает Зеленского война? По моему мнению, да. Устраивает, потому что получает значительную финансовую помощь от некоторых стран, это и вопросов выборов, не нужны выборы», — сказал Фицо.

При этом он добавил, что на недавнем саммите ЕС в Брюсселе глава киевского режима сменил риторику и допустил возможность мирных переговоров.

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Маск уверен, что Зеленский проиграет выборы на Украине с большим отрывом

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина будет вынуждена пойти на мирное соглашение, так как у неё нет иного выбора. Хозяин Белого дома также отметил, что и Россия тоже заинтересована в заключении мирного соглашения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова республиканца. По его словам, главная цель СВО — это обеспечение безопасности страны. Это и есть основной интерес РФ в процессе урегулирования конфликта.

Алена Пенчугина
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