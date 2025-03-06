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6 марта, 17:43

Маск уверен, что Зеленский проиграет выборы на Украине с большим отрывом

Илон Маск, глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) и известный бизнесмен, высказал мнение в соцсети X, что Владимир Зеленский понесёт значительное поражение на предстоящих выборах на Украине, если они состоятся.

«Украине необходимо провести выборы. Зеленский бы проиграл с большим отрывом», — написал американский миллиардер.

Так он отреагировал на сообщение одного из пользователей, который утверждал, что лишь смена власти может привести к миру.

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Стоит отметить, что ранее Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому возможность амнистии в нейтральной стране в обмен на его отставку. С подобным предложением он обратился в соцсети X, реагируя на сообщение одного из пользователей, который обвинял главу киевского режима в том, что он отправляет «безвинных украинцев на гибель» ради сохранения власти. Кроме того, миллиардер выразил ожидание конкретных действий в ответ на заявления Зеленского о мире, комментируя обращение бывшего комика к Дональду Трампу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Николь Вербер
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