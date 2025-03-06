Маск уверен, что Зеленский проиграет выборы на Украине с большим отрывом

Так он отреагировал на сообщение одного из пользователей, который утверждал, что лишь смена власти может привести к миру.

Стоит отметить, что ранее Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому возможность амнистии в нейтральной стране в обмен на его отставку. С подобным предложением он обратился в соцсети X, реагируя на сообщение одного из пользователей, который обвинял главу киевского режима в том, что он отправляет «безвинных украинцев на гибель» ради сохранения власти. Кроме того, миллиардер выразил ожидание конкретных действий в ответ на заявления Зеленского о мире, комментируя обращение бывшего комика к Дональду Трампу.