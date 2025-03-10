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10 марта, 04:39

В США анонсировали второй раунд российско-американских переговоров

CNN: Второй раунд российско-американских переговоров состоится на этой неделе

Делегации России и Соединённых Штатов вновь встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения украинского конфликта и других вопросов уже на этой неделе. Об этом сообщил американский телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

«Чиновники администрации Трампа встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии на этой неделе», — утверждают авторы.

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Ранее сообщалось, что переговоры США и Украины в Джидде могут состояться уже 12 марта. Представители Киева планируют предложить Соединённым Штатам склонить Россию к частичному прекращению огня, в рамках которого ВС РФ не будут наносить удары беспилотниками и ракетами большой дальности, заявляли СМИ.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Антон Голыбин
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