В США анонсировали второй раунд российско-американских переговоров
CNN: Второй раунд российско-американских переговоров состоится на этой неделе
Делегации России и Соединённых Штатов вновь встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения украинского конфликта и других вопросов уже на этой неделе. Об этом сообщил американский телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.
«Чиновники администрации Трампа встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии на этой неделе», — утверждают авторы.
Ранее сообщалось, что переговоры США и Украины в Джидде могут состояться уже 12 марта. Представители Киева планируют предложить Соединённым Штатам склонить Россию к частичному прекращению огня, в рамках которого ВС РФ не будут наносить удары беспилотниками и ракетами большой дальности, заявляли СМИ.
Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy