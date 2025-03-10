В США анонсировали второй раунд российско-американских переговоров

Делегации России и Соединённых Штатов вновь встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения украинского конфликта и других вопросов уже на этой неделе. Об этом сообщил американский телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

«Чиновники администрации Трампа встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии на этой неделе», — утверждают авторы.