«Мы оттуда уйдём»: Трамп назвал условие для прекращения помощи Киеву
Трамп: США прекратят помощь Украине, если Киев не проявит готовности к перемирию
Соединённые Штаты могут прекратить свою помощь Украине, если Киев не проявит готовности к достижению мирного разрешения конфликта с Россией. Такое заявление сделал американский лидер Доналд Трамп, выступая в Белом доме.
«Если они не хотят урегулирования, мы оттуда уйдём. Поскольку мы хотим, чтобы они добивались урегулирования», — сказал хозяин Белого дома.
Ранее Трамп заявил о необходимости сократить финансирование Киева. Он также отметил, что предыдущий президент США Джо Байден раздавал деньги, будто это вода. Кроме того, американский лидер признался, что ему легче взаимодействовать с РФ, чем с Киевом.
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