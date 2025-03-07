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7 марта, 18:26

«Мы оттуда уйдём»: Трамп назвал условие для прекращения помощи Киеву

Трамп: США прекратят помощь Украине, если Киев не проявит готовности к перемирию

Соединённые Штаты могут прекратить свою помощь Украине, если Киев не проявит готовности к достижению мирного разрешения конфликта с Россией. Такое заявление сделал американский лидер Доналд Трамп, выступая в Белом доме.

«Если они не хотят урегулирования, мы оттуда уйдём. Поскольку мы хотим, чтобы они добивались урегулирования», — сказал хозяин Белого дома.

Ранее Трамп заявил о необходимости сократить финансирование Киева. Он также отметил, что предыдущий президент США Джо Байден раздавал деньги, будто это вода. Кроме того, американский лидер признался, что ему легче взаимодействовать с РФ, чем с Киевом.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Наталья Демьянова
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