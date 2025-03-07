«У них на руках все карты»: Трамп признался, что ему легче взаимодействовать с РФ, чем с Киевом

Американский лидер Дональд Трамп признался, что Соединённым Штатам сложнее взаимодействовать с Киевом, чем с Москвой, у которой на руках «все карты». Заявление республиканца прозвучало во время общения с журналистами в Белом доме.

«Мне сложнее иметь дело с Украиной. А у них нет карт на руках. В вопросе окончательного урегулирования взаимодействовать с РФ может быть проще, что удивительно, ведь у них на руках все карты», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Трамп также ответил на вопрос, доверяет ли он заявлениям российского руководства относительно готовности к урегулированию украинского конфликта. Глава Штатов сказал, что верит РФ. По его словам, Вашингтон «хорошо взаимодействует» с российской стороной.