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Регион
7 марта, 15:09

Трамп заявил, что Россия «абсолютно разносит» Украину на поле боя

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) «разносят» украинскую армию на поле боя. Своё заявление президент США опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Основываясь на том факте, что Россия абсолютно «разносит» Украину на поле боя, я всерьёз рассматриваю большой объём банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращён огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто», — написал республиканец.

Трамп заявил, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров немедленно
Трамп заявил, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров немедленно

Ранее Трамп пригрозил России жёсткими санкциями из-за успехов ВС РФ на фронте. Республиканец считает, что это сможет приблизить прекращение огня на Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Алена Пенчугина
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