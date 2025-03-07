Трамп заявил, что Россия «абсолютно разносит» Украину на поле боя

«Основываясь на том факте, что Россия абсолютно «разносит» Украину на поле боя, я всерьёз рассматриваю большой объём банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращён огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто», — написал республиканец.