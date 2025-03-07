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7 марта, 16:44

Белый дом объявил о предстоящем выступлении Трампа

Белый дом объявил о предстоящем выступлении президента США Дональда Трампа, которое состоится в 19:00 по московскому времени. Сообщение о выступлении было сделано всего за 30 минут до его начала, что привлекло внимание представителей прессы к изменениям в ранее установленном графике американского лидера.

Согласно официальному уведомлению, выступление пройдёт в Овальном кабинете, и в зал будут допущены только аккредитованные журналисты.

Ранее Трамп пригрозил России жёсткими санкциями из-за успехов ВС РФ на фронте. Республиканец считает, что это сможет приблизить прекращение огня на Украине.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Наталья Демьянова
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