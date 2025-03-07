Белый дом объявил о предстоящем выступлении Трампа

Белый дом объявил о предстоящем выступлении президента США Дональда Трампа, которое состоится в 19:00 по московскому времени. Сообщение о выступлении было сделано всего за 30 минут до его начала, что привлекло внимание представителей прессы к изменениям в ранее установленном графике американского лидера.