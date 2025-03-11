В Саудовской Аравии начались переговоры делегаций США и Украины
Госдеп США сообщил, что переговоры украинской и американской делегаций начнутся в полдень в Джидде. Об этом сказано на сайте департамента. Украинский МИД также подтвердил эту информацию.
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В состав украинской делегации вошли глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. США прислали всего двух переговорщиков — главу Госдепа Марко Рубио помощника президента страны по национальной безопасности Майка Уолтца.
Ранее СМИ писали, что американская сторона планирует проверить, на какие компромиссы готов Киев для установления мира. В свою очередь, Украина хочет предложить частичное прекращение огня ради возобновления помощи США. Любопытно, что в Джидде также был замечен Владимир Зеленский, чьё участие изначально не планировалось.
МИД Украины