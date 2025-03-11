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11 марта, 09:18

В Саудовской Аравии начались переговоры делегаций США и Украины

Госдеп США сообщил, что переговоры украинской и американской делегаций начнутся в полдень в Джидде. Об этом сказано на сайте департамента. Украинский МИД также подтвердил эту информацию.

Видео © МИД Украины

В состав украинской делегации вошли глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. США прислали всего двух переговорщиков — главу Госдепа Марко Рубио помощника президента страны по национальной безопасности Майка Уолтца.

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Ранее СМИ писали, что американская сторона планирует проверить, на какие компромиссы готов Киев для установления мира. В свою очередь, Украина хочет предложить частичное прекращение огня ради возобновления помощи США. Любопытно, что в Джидде также был замечен Владимир Зеленский, чьё участие изначально не планировалось.

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МИД Украины

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