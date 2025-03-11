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Регион
11 марта, 07:46

Песков призвал не «надевать розовые очки» из-за позиции США по Украине

России не нужно «надевать розовые очки» из-за отказа Вашингтона от поддержки Киева. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на всероссийской научно-практической конференции «Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы».

«Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему. И мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы», — отметил представитель Кремля.

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Напомним, что утром 11 марта ВСУ совершили самую масштабную атаку на Москву и Подмосковье. Силами ПВО Минобороны за ночь было сбито 74 вражеских беспилотника, летевших на столицу. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. По последним данным, погибло двое человек, пострадало не менее 20. Всё это произошло на фоне начала переговоров делегаций США и Украины, которые встретятся в Саудовской Аравии 12 марта. В Совфеде считают, что Киев в очередной раз продемонстрировал, что мир им не нужен.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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