Песков призвал не «надевать розовые очки» из-за позиции США по Украине

России не нужно «надевать розовые очки» из-за отказа Вашингтона от поддержки Киева. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на всероссийской научно-практической конференции «Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы».

«Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему. И мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы», — отметил представитель Кремля.