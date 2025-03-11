США фактически уничтожили Украину в своих интересах, потому что хотели войны с Россией. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с Крисом Куомо, которое опубликовали в соцсети X.

«Мы просто уничтожили Украину, потому что хотим сражаться с Россией. Проблема заключается в агрессивной внешней политике США, которая нацелена на войну с Россией. Это не соответствует нашим национальным интересам», — подчеркнул Карлсон.

Он указал на огромные потери Украины из-за конфликта — более миллиона человек. По его словам, США направили на поддержку Киева 100 миллиардов долларов, несмотря на собственные финансовые трудности.