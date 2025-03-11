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10 марта, 23:50

Карлсон заявил, что Украина перестала быть суверенным государством в 2014 году

Такер Карлсон заявил, что Украина утратила суверенитет в 2014 году. По словам американского журналиста, правительство в Киеве установило ЦРУ после случившегося госпереворота.

«Украина не суверенна, украинское правительство было установлено ЦРУ при перевороте в 2014 году. Так что это не суверенное государство»,отметил он в интервью американскому журналисту Крису Куомо.

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Карлсон также подчеркнул, что США фактически разрушили Украину из-за желания развязать борьбу с Россией.

Ранее он призвал Запад прекратить игнорировать действия киевских властей. Карлсон предложил привлечь Владимира Зеленского к ответственности за его поступки. По мнению бывшего ведущего Fox News, украинская элита за последние три года совершила множество серьезных преступлений.

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kremlin.ru

Лия Мурадьян
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