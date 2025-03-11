Такер Карлсон заявил, что Украина утратила суверенитет в 2014 году. По словам американского журналиста, правительство в Киеве установило ЦРУ после случившегося госпереворота.

«Украина не суверенна, украинское правительство было установлено ЦРУ при перевороте в 2014 году. Так что это не суверенное государство», — отметил он в интервью американскому журналисту Крису Куомо.

Карлсон также подчеркнул, что США фактически разрушили Украину из-за желания развязать борьбу с Россией.