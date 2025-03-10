В Верховной раде заметили признаки готовности Зеленского к побегу с Украины

Владимир Зеленский, похоже, готовится к бегству из страны и «прячет деньги по всему миру». Такое заявление сделал находящийся под следствием за подозрение в государственном предательстве депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Зеленский дезориентирован и озабочен только своими бабками, которые бегает перепрятывать по всему миру. Крысы из его окружения заготавливают «лёжки», — заявил нардеп в своем Telegram-канале.