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10 марта, 16:05

В Верховной раде заметили признаки готовности Зеленского к побегу с Украины

Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский готовится к побегу

Владимир Зеленский, похоже, готовится к бегству из страны и «прячет деньги по всему миру». Такое заявление сделал находящийся под следствием за подозрение в государственном предательстве депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Зеленский дезориентирован и озабочен только своими бабками, которые бегает перепрятывать по всему миру. Крысы из его окружения заготавливают «лёжки», — заявил нардеп в своем Telegram-канале.

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По его мнению, украинскому руководству необходимо время, чтобы «собраться и убежать», поэтому сотрудники территориальных центров комплектования будут работать с удвоенной силой над мобилизацией населения.

Ранее Дубинский заявил, что социологи «рисуют» высокий рейтинг Зеленскому, опасаясь мобилизации. Вместе с тем он направил в Раду требование о процедуре импичмента Зеленскому. Основанием для выдвижения такого требования стал крах Зеленского на переговорах в Белом доме, из-за которого Украина утратила «безусловную поддержку США».

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Shutterstock / FOTODOM/ paparazzza

Марина Фещенко
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