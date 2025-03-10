Владимир Зеленский так и не смог реализовать свой «мирный» план, который ранее так искусно рекламировал другим странам. Глава киевского режима не поставил галочку ни у одного пункта, но зато успел совершить достаточное количество катастрофических ошибок, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Ранее Life.ru рассказал, что Зеленский может сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Глава киевского режима обязательно попытается это сделать, потому что он одержим властью и понимает, что в скором времени в его руках испариться всё величие. Кроме того, политик, скорее всего, вовсе сбежит из Незалежной после достижения договорённостей о перемирии и отмены военного положения.