«Погубил армию, обанкротил ЕС»: На Западе подвели 9 итогов работы Зеленского
Боуз: Зеленский не смог выполнить ни одного пункта из своего плана победы
Владимир Зеленский так и не смог реализовать свой «мирный» план, который ранее так искусно рекламировал другим странам. Глава киевского режима не поставил галочку ни у одного пункта, но зато успел совершить достаточное количество катастрофических ошибок, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«Потерял всякую американскую поддержку. Потерял Курск и Донбасс. Погубил свою армию. Потерял всякое доверие на мировой арене. Обанкротил ЕС. Разрушил доверие к НАТО. Опустошил Украину. Украл миллиарды долларов», — написал он.
Ранее Life.ru рассказал, что Зеленский может сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Глава киевского режима обязательно попытается это сделать, потому что он одержим властью и понимает, что в скором времени в его руках испариться всё величие. Кроме того, политик, скорее всего, вовсе сбежит из Незалежной после достижения договорённостей о перемирии и отмены военного положения.
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