США решили изолировать ЕС и Зеленского от украинских переговорщиков
Аналитик Меркурис: США специально изолировали украинскую делегацию от Зеленского
Владимира Зеленского не будет на грядущих переговорах между США и Украиной в Саудовской Аравии, поскольку он не настроен на заключение мирного соглашения. Об этом на своём YouTube-канале рассказал британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.
Эксперт уверен, что Белый дом старается поговорить с украинской делегацией, оградив её от вредных для переговоров политиков, в числе которых оказались представители ЕС и сам Владимир Зеленский. Его так и не пригласили принять участие в беседе в Джидде, которая во много определит будущее Украины.
Таким образом, США хотят повлиять на украинское руководство, чтобы там задумались о необходимости срочно начать переговоры, считает эксперт.
«После этих переговоров президент США Дональд Трамп, скорее всего, начнёт продвигать идею того, что требования России вполне обоснованы и реальны, и Украина находится в сфере влияния Москвы, а затем начнёт ускорение процесса переговоров», — сказал Меркурис.
Таким образом, Зеленский не захотел начинать переговоры, поэтому и вовсе был исключён из игры. Он сейчас является препятствием на пути мирного урегулирования, поэтому Белый дом может заменить его на одного из двух других возможных лидеров. США на переговорах в Джидде 12 марта намерены понять, на какие уступки готова будет пойти Украина ради мира.
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