США решили изолировать ЕС и Зеленского от украинских переговорщиков

Владимира Зеленского не будет на грядущих переговорах между США и Украиной в Саудовской Аравии, поскольку он не настроен на заключение мирного соглашения. Об этом на своём YouTube-канале рассказал британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

Эксперт уверен, что Белый дом старается поговорить с украинской делегацией, оградив её от вредных для переговоров политиков, в числе которых оказались представители ЕС и сам Владимир Зеленский. Его так и не пригласили принять участие в беседе в Джидде, которая во много определит будущее Украины.

Таким образом, США хотят повлиять на украинское руководство, чтобы там задумались о необходимости срочно начать переговоры, считает эксперт.