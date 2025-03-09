В Соединённых Штатах ищут нового лидера для Украины, рассматривая возможные кандидатуры для замены текущего правительства. Политолог Кирилл Котов, член экспертного клуба «Дигория» и Общественной палаты Московской области отметил, что недавний скандал в Овальном кабинете ускорил эти процессы.

По его словам, американская сторона намеренно откладывала смену власти, чтобы дать Зеленскому возможность сначала подписать соглашение по редкоземельным металлам, а затем уйти с поста. По его мнению, такой подход помог бы избежать негативных последствий для нового лидера Белого дома и сохранить его популярность среди населения. Однако после скандала в Белом доме Вашингтон решил не затягивать с переменами и активизировал переговоры с потенциальными кандидатами.

Котов также упомянул, что в качестве альтернативы могут рассматриваться украинские политики Юлия Тимошенко и Пётр Порошенко*, которые в настоящее время находятся в опале под давлением действующего режима. А вот экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, по словам политолога, в состав администрации точно не войдёт.

«Залужный слишком популярен среди населения, и, кроме того, сильно подвержен британскому влиянию. Белому дому было бы крайне невыгодно менять одного неконтролируемого человека на другого», — объяснил эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко высказал мнение, что Украина не должна проводить президентские выборы, пока продолжаются военные действия, так как это может привести к внутреннему разрушению страны. При этом он отметил, что правительство Незалежной совершает множество ошибок, что вызывает необходимость рассмотреть возможность изменения политического руководства. В частности, он упомянул, что Киев сейчас готов согласиться на неблагоприятные условия сделки с США по редкоземельным металлам.