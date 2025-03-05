Кличко требует не давать украинцам выбирать нового президента до конца конфликта
Кличко считает, что выборы на Украине до конца конфликта разрушат страну изнутри
Украина не должна соглашаться на проведение президентских выборов, пока военные действия не завершатся, в противном случае страна разрушится изнутри. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Repubblica, отвечая на вопрос о том, можно ли назвать Владимира Зеленского диктатором.
«Их проведение во время войны может разрушить нашу страну изнутри», — подчеркнул Кличко, но признался, что в любом случае выборы нужны, вопрос состоит лишь во времени их проведения.
По его словам, украинское правительство допускает много ошибок, что вынуждает задуматься о смене политической верхушки. Например, сейчас официальный Киев готов пойти на невыгодные условия сделки с США по редкоземельным металлам.
Ранее Владимир Зеленский признался, что не станет обижаться на президента США Дональда Трампа, который нелицеприятно о нём отозвался и назвал диктатором. По словам киевского политика, с США придётся «как-то жить», поэтому обиды не уместны.
ТАСС / dpa/picture-alliance