Украина не должна соглашаться на проведение президентских выборов, пока военные действия не завершатся, в противном случае страна разрушится изнутри. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Repubblica, отвечая на вопрос о том, можно ли назвать Владимира Зеленского диктатором.

«Их проведение во время войны может разрушить нашу страну изнутри», — подчеркнул Кличко, но признался, что в любом случае выборы нужны, вопрос состоит лишь во времени их проведения.

По его словам, украинское правительство допускает много ошибок, что вынуждает задуматься о смене политической верхушки. Например, сейчас официальный Киев готов пойти на невыгодные условия сделки с США по редкоземельным металлам.