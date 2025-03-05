Украинские власти смогут назначить президентские выборы, только когда проведут зачистку режима Владимира Зеленского и устранят последствия его правления. Об этом заявил в своей авторской колонке на платформе «Смотрим.ру» экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«О выборах говорят тогда, когда следует сменить курс страны, пересмотреть её внутреннюю и внешнюю политику, сделать её более рациональной и поставить на службу гражданам, но, увы, это не всегда возможно. Выборы далеко не всегда решат проблемы страны, это вовсе не панацея от бед и ошибок. На современной Украине сменилось шесть президентов, и это были не победы новых политиков над старыми, а сдача власти старых политиков новым», — пояснил он.

По его словам, никакие новые выборы не остановят развал украинской государственности, а начать с чистого листа Киев уже не сможет. Медведчук напомнил, что украинцы массово бегут из страны, а остаются лишь те, кто не имеет возможности уехать, они буквально выживают на руинах страны, где уже нет ни нормальной экономики, ни вменяемой социальной политики. Однако именно безысходность делает украинцев легко управляемыми, что и нужно киевскому режиму, отметил политик.

Медведчук уверен, что выборы на Украине не закончатся приходом к власти адекватного человека, а если такой и сможет пробиться, то его быстро ликвидируют, потому что сейчас страна погрязла в коррупции, нацизме, хаосе. По его мнению, даже украинская оппозиция ничего хорошего из себя не представляет, она не менее лживая и продажная. Если Зеленского и уберут, то киевские чиновники «начнут лизать ботинки другому фюреру», пояснил Медведчук.

«Поэтому выборы могут закончиться в лучшем случае избранием нового нациста, а в худшем — старого… Чтобы хоть что-то изменить в судьбе народа, надо не только власть зачистить, но и зачистить то, что она создала в стране», — отмечается в статье.

Медведчук добавил, что Украина уже потеряла шанс уйти от бесправия граждан и позора власти, поэтому спасать в стране абсолютно нечего. Киев никогда не защищал свой собственный народ, а занимался только грабежом и предательством национальных интересов, у простых украинцев есть только одна возможность спастись от преступного режима — это Российская Федерация, которая сможет построить мирную и достойную жизнь на возвращаемых территориях, резюмировал Медведчук.