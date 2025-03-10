«Его люто ненавидят»: В Раде раскрыли секрет высоких рейтингов Зеленского
Дубинский: Социологи «рисуют» высокий рейтинг Зеленскому, опасаясь мобилизации
Социологические ресурсы Украины подделывают высокие рейтинги главаря киевского режима Владимира Зеленского по его заказу. Но истинное отношение населения к нему иное — жители страны его ненавидят. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Пост с рассуждениями парламентарий выложил в своих соцсетях.
«Полностью контролируя медиапространство и запугав людей силовой мобилизацией, Зеленский может требовать от социологов любых показателей... После того, как департамент DOGE в США «выключил» USAID, Зеленский и его офис — точно единственный клиент социологов, которые получают «броню» от армии, если их цифры удовлетворяют офис президента», — рассуждает Дубинский.
По словам парламентария, украинские социологи имеют очень простой выбор: или рисовать Зеленскому 57%, или даже 68% (как в сказке «кто похвалит меня лучше всех»), либо отправиться помирать в окопы.
Нардеп утверждает, что до сокращения своего присутствия на Украине, USAID обладал исключительной возможностью влиять на результаты социологических исследований в стране. По мнению Дубинского, целью агентства, совпадавшей с целями Зеленского, было затягивание боевых действий. Однако, как пишет депутат, в настоящее время даже USAID утратил способность формировать желаемую для Зеленского картину общественного мнения.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп публично заявил, что уровень доверия Владимира Зеленского среди украинцев составляет всего 4%. В ОП Незалежной оперативно решили опровергнуть эту информацию и опубликовали данные опросов, в которых указано, что рейтинг киевского главаря составляет 57%. Сам экс-комик назвал указанное американским лидером значение российской дезинформацией и добавил, что глава Белого дома «живёт в информационном пузыре».
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