Социологические ресурсы Украины подделывают высокие рейтинги главаря киевского режима Владимира Зеленского по его заказу. Но истинное отношение населения к нему иное — жители страны его ненавидят. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Пост с рассуждениями парламентарий выложил в своих соцсетях.

«Полностью контролируя медиапространство и запугав людей силовой мобилизацией, Зеленский может требовать от социологов любых показателей... После того, как департамент DOGE в США «выключил» USAID, Зеленский и его офис — точно единственный клиент социологов, которые получают «броню» от армии, если их цифры удовлетворяют офис президента», — рассуждает Дубинский.

По словам парламентария, украинские социологи имеют очень простой выбор: или рисовать Зеленскому 57%, или даже 68% (как в сказке «кто похвалит меня лучше всех»), либо отправиться помирать в окопы.