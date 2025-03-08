На Украине придумали наказание для Зеленского за нарушение дресс-кода

Американские власти должны отправить Владимира Зеленского домой, не давая сойти с трапа, если он прилетит в Вашингтон без официального костюма. С такой рекомендацией выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«В следующий раз, когда Зеленский прилетит в Вашингтон, если он будет не в костюме с галстуком, то надо сразу загонять обратно в самолёт, и домой», — написал парламентарий.

Парламентарий уверен, что экс-комик должен серьёзно поработать не только над своим поведением, но и внешним видом.