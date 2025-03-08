На Украине придумали наказание для Зеленского за нарушение дресс-кода

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8 марта, 11:14

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Дубинский: Зеленского нужно будет выгнать из США, если он прилетит без костюма

Американские власти должны отправить Владимира Зеленского домой, не давая сойти с трапа, если он прилетит в Вашингтон без официального костюма. С такой рекомендацией выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«В следующий раз, когда Зеленский прилетит в Вашингтон, если он будет не в костюме с галстуком, то надо сразу загонять обратно в самолёт, и домой», — написал парламентарий.

Парламентарий уверен, что экс-комик должен серьёзно поработать не только над своим поведением, но и внешним видом.

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Напомним, во время приёма в Белом доме Зеленского спросили, почему он игнорирует официальный стиль. На это бывший комик заявил, что наденет костюм только после окончания конфликта. После этого, журналисту стали поступать угрозы жизни и гневные комментарии от фанатов непринуждённого главы режима.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Николай Рюмин
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