Команда Маска со скандалом вскрыла секретную комнату USAID
Bloomberg: Помощники Маска вскрыли хранилище секретных документов USAID
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Сотрудники Департамента эффективности госуправления (DOGE), возглавляемого бизнесменом Илоном Маском, получили доступ к закрытой комнате в офисе Агентства США по международному развитию (USAID). Там хранилась секретная информация, сообщает издание Bloomberg.
«Небольшая группа помощников Илона Маска прибыла в здание USAID в Вашингтоне и потребовала доступ в офисные помещения агентства, включая защищённую комнату, предназначенную для хранения секретных и конфиденциальных документов», — сообщает агентство.
Сообщается, что в составе комиссии было четыре человека моложе 30-ти лет. При попытке войти в закрытую комнату у них случился конфликт со службой безопасности. Тогда один из молодых людей лично позвонил Маску и пригрозил охранникам службой маршалов США. В результате диалога группу пустили в комнату. Конфликт между ведомством миллиардера и USAID возник на фоне отправки более 100 сотрудников в административный отпуск.
Напомним, что ранее бизнесмен охарактеризовал USAID как преступную организацию, которую, по его мнению, следует ликвидировать. Маск утверждает, что это агентство является «змеиным гнездом радикально левых марксистов», которые питают ненависть к Соединённым Штатам. Кроме того, предприниматель обвинил Агентство в том, что оно использовало деньги американского народа для финансирования исследований биологического оружия, включая вирус CoViD-19. Миллиардер уже анонсировал закрытие агентства.