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Регион
5 февраля, 07:56

Команда Маска со скандалом вскрыла секретную комнату USAID

Bloomberg: Помощники Маска вскрыли хранилище секретных документов USAID

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Сотрудники Департамента эффективности госуправления (DOGE), возглавляемого бизнесменом Илоном Маском, получили доступ к закрытой комнате в офисе Агентства США по международному развитию (USAID). Там хранилась секретная информация, сообщает издание Bloomberg.

«Небольшая группа помощников Илона Маска прибыла в здание USAID в Вашингтоне и потребовала доступ в офисные помещения агентства, включая защищённую комнату, предназначенную для хранения секретных и конфиденциальных документов», — сообщает агентство.

Сообщается, что в составе комиссии было четыре человека моложе 30-ти лет. При попытке войти в закрытую комнату у них случился конфликт со службой безопасности. Тогда один из молодых людей лично позвонил Маску и пригрозил охранникам службой маршалов США. В результате диалога группу пустили в комнату. Конфликт между ведомством миллиардера и USAID возник на фоне отправки более 100 сотрудников в административный отпуск.

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Напомним, что ранее бизнесмен охарактеризовал USAID как преступную организацию, которую, по его мнению, следует ликвидировать. Маск утверждает, что это агентство является «змеиным гнездом радикально левых марксистов», которые питают ненависть к Соединённым Штатам. Кроме того, предприниматель обвинил Агентство в том, что оно использовало деньги американского народа для финансирования исследований биологического оружия, включая вирус CoViD-19. Миллиардер уже анонсировал закрытие агентства.

Николай Рюмин
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