Команда Маска со скандалом вскрыла секретную комнату USAID

Сообщается, что в составе комиссии было четыре человека моложе 30-ти лет. При попытке войти в закрытую комнату у них случился конфликт со службой безопасности. Тогда один из молодых людей лично позвонил Маску и пригрозил охранникам службой маршалов США. В результате диалога группу пустили в комнату. Конфликт между ведомством миллиардера и USAID возник на фоне отправки более 100 сотрудников в административный отпуск.