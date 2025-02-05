«Типичный шизоид»: Профайлер увидел президентские амбиции у Маска

Американский бизнесмен Илон Маск, возможно, желает стать президентом США, заявил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко. Однако у него могут возникнуть трудности из-за особенностей поведения, подчеркнул специалист.

«Он для нас типичный шизоид паранойяльного типа. Это люди идейные, живут глобальной, очень сильной идеей. Необязательно ради денег. И мы знаем, как это уже проявлялось в его характере, — это реализация инновационных бизнесов», — отметил собеседник RT.

По его словам, шизоиды отличаются необычным креативным мышлением. К таким людям относятся Билл Гейтс, Павел Дуров, Марк Цукерберг, привёл примеры эксперт. Однако Маска могут «съесть» в политике, потому что он не привык соблюдать правила, предпочитая ломать систему и подстраивать её под себя. Также у миллиардера может возникнуть конфликт с Дональдом Трампом, не исключил специалист.