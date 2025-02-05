«Типичный шизоид»: Профайлер увидел президентские амбиции у Маска
Профайлер Анищенко предположил, что Маск желает стать президентом США
Эксперт: Илон Маск хочет стать президентом США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американский бизнесмен Илон Маск, возможно, желает стать президентом США, заявил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко. Однако у него могут возникнуть трудности из-за особенностей поведения, подчеркнул специалист.
«Он для нас типичный шизоид паранойяльного типа. Это люди идейные, живут глобальной, очень сильной идеей. Необязательно ради денег. И мы знаем, как это уже проявлялось в его характере, — это реализация инновационных бизнесов», — отметил собеседник RT.
По его словам, шизоиды отличаются необычным креативным мышлением. К таким людям относятся Билл Гейтс, Павел Дуров, Марк Цукерберг, привёл примеры эксперт. Однако Маска могут «съесть» в политике, потому что он не привык соблюдать правила, предпочитая ломать систему и подстраивать её под себя. Также у миллиардера может возникнуть конфликт с Дональдом Трампом, не исключил специалист.
«У него идея — остаться в истории США. Вероятно, он хочет стать президентом США. Но проблема таких людей — отсутствие дисциплины и постоянное желание эпатировать. У него могут возникнуть проблемы с Трампом. Это два человека, которые явно не умеют договариваться и подчиняться, что может привести к очень сильному конфликту», — заключил профайлер.
Напомним, после победы на выборах президента США Дональд Трамп назначил Илона Маска главой департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE). На этом посту бизнесмен публично унизил канцлера Германии Олафа Шольца, предложил переименовать Ла-Манш в канал имени Джорджа Вашингтона, раскопал доказательства поддержки террористов Минфином США, а также анонсировал ликвидацию USAID. Кроме того, команда Маска начала инспекцию в министерстве образования США.