Маск предложил переименовать Ла-Манш в канал имени Джорджа Вашингтона

Американский бизнесмен Илон Маск выдвинул идею изменить название пролива Ла-Манш, разделяющего Францию и Великобританию, на канал Джорджа Вашингтона — в честь первого президента США (1789-1797). В своем сообщении в социальных сетях он также разместил спутниковый снимок водного пути с новой надписью «канал имени Джорджа Вашингтона».