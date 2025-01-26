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26 января, 09:45

Маск предложил переименовать Ла-Манш в канал имени Джорджа Вашингтона

Американский бизнесмен Илон Маск выдвинул идею изменить название пролива Ла-Манш, разделяющего Францию и Великобританию, на канал Джорджа Вашингтона — в честь первого президента США (1789-1797). В своем сообщении в социальных сетях он также разместил спутниковый снимок водного пути с новой надписью «канал имени Джорджа Вашингтона».

«Новое название для водоёма, который отделяет Англию от Франции», — написал Маск у себя на странице.

В России вдохновились Трампом и предложили переименовать Чёрное море
В России вдохновились Трампом и предложили переименовать Чёрное море

Ранее Life.ru рассказывал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп, заняв пост, сразу подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Документ требует от министра внутренних дел страны за месяц провести все необходимые действия для изменения названия географического объекта. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум прокомментировала инициативу американского лидера, заявив, что настоящее название известно всему миру.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Александра Мышляева
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