Юлия Тимошенко с недавних пор вновь начала мелькать в медиаполе, что позволяет строить теории о её возвращении в политику. Эксперты считают, что бывшая премьер-министр Украины предлагает США свою кандидатуру на высший государственный пост. Об этом сообщают «Ведомости».

Белый дом устроил своеобразный «кастинг» среди политиков, которые могли бы стать заменой отбившемуся от рук Владимиру Зеленскому. США не готовы простить ему его безмерную наглость и попытку сыграть на противоречиях между западными союзниками. Сейчас у Украины есть всего три политика, которые могли бы заменить Зеленского: сама Тимошенко, бывший президент Пётр Порошенко* и нынешний посол страны в Великобритании Валерий Залужный.

Тимошенко стремится понравиться американской администрации, поэтому выступает за мир. Она может занять первое место в «очереди». Если президент США Дональд Трамп окажется благосклонен к ней, это позволит ей перезапустить свою политическую карьеру.