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9 марта, 05:13
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Тимошенко потребовала завершить конфликт на Украине

Тимошенко возмутилась заявлением Берлина и призвала к завершению боевых действий

Лидер оппозиционной партии «Батьковщина» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Обложка © ТАСС / JOSE SENA GOULAO

Лидер оппозиционной партии «Батьковщина» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Обложка © ТАСС / JOSE SENA GOULAO

Лидер оппозиционной партии «Батьковщина» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко подчеркнула необходимость немедленного завершения российско-украинского конфликта на справедливых условиях. Так она отреагировала на слова председателя немецкой разведки Бруно Каля, который заявил, что окончание конфликта до 2029-2030 годов может привести к усилению угрозы со стороны России для Европы.

В соцсетях Тимошенко охарактеризовала его заявление как сенсационное и первое официальное подтверждение того, что, по её мнению, было трудно признать. Она выразила недоумение по поводу того, что жизнями украинцев кто-то готов заплатить за ослабление России ради безопасности Европы. Политик отметила, что это открывает новые перспективы для понимания ситуации и потребовала реакции Верховной рады, пообещав, что её партия инициирует соответствующие действия.

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Тем временем американская газета Politico сообщила, что в Киеве на днях прошли секретные переговоры с участием людей из команды президента США Дональда Трампа и оставшимися политическими оппонентами Зеленского. По утверждению источников издания, Тимошенко и Порошенко* обсуждали возможность проведения на Украине «быстрых президентских выборов». Они также изъявили готовность к компромиссу с Трампом.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Оксана Попова
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