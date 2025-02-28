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28 февраля, 02:52

Не только Трамп: Экс-депутат Рады предупредил об угрозе для Зеленского внутри Украины

Украинский политик Царёв: Помимо Трампа угрозу для Зеленского несёт Тимошенко

Украинский политик Олег Царёв утверждает, что нардеп и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко готовится к атаке на Владимира Зеленского. Об этом он рассказал, комментируя ситуацию с давлением президента США Дональда Трампа, которое может пошатнуть киевский режим.

Царёв уверен, что Тимошенко действует на опережение, готовясь нанести удар в нужный момент.

«Тимошенко — опытный стратег с многолетним стажем, и она наверняка ударит, как только Зеленский зашатается», — приводит комментарий эксперта «Царьград».

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Царёв считает, что без внешнего давления разрушить власть Зеленского почти невозможно. Он пояснил, что Зеленский выстроил автократию и подчинил себе СМИ и силовые структуры. Это позволяет ему устранять политических конкурентов — разорять, судить или отправлять их в изгнание.

Пока Зеленскому ничто не угрожает внутри страны, но американский президент Дональд Трамп представляет серьёзную угрозу, считает Царёв.

Как сообщал Life.ru, непростая внутриполитическая ситуация складывается и в ФРГ. Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что новый канцлер Фридрих Мерц будет строить свою политику на самоликвидации Германии из-за раскола страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Лия Мурадьян
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