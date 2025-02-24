Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 07:44

Пушков предрёк скорую гибель Германии при новом канцлере

Пушков: Мерц планирует развалить Германию своей дальнейшей политикой

Лидер консервативного Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц будет строить свою политику на самоликвидации Германии из-за раскола страны. С таким заявлением выступил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор пояснил, что восточная часть Германии голосует за партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), на западе же выбирают Мерца, который и победил.

«Политический раскол страны налицо. Учитывая, что Мерц хочет ещё больше политики самоликвидации Германии и уничтожения её экономики, этот раскол будет углубляться», — подчеркнул он.

Первый пошёл: Глава СвДП уходит из политики после провала на выборах в Бундестаг
Первый пошёл: Глава СвДП уходит из политики после провала на выборах в Бундестаг

Ранее Алексей Пушков заявил, что жителям Германии не стоит надеяться на процветание республики после ухода Олафа Шольца. Будущий канцлер в лице председателя ХДС Фридриха Мерца продолжит катить страну по наклонной.

Накануне консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов во главе с Мерцем одержал победу на выборах в Бундестаг. Второе место заняла «Альтернатива для Германии», а третье досталось социал-демократам. В США считают, что отношение Берлина к Москве при Мерце будет жёстче, чем при Шольце.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GP PHOTOTRENDS

Николай Рюмин
  • Новости
  • Германия
  • Алексей Пушков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar