Пушков предрёк скорую гибель Германии при новом канцлере
Пушков: Мерц планирует развалить Германию своей дальнейшей политикой
Лидер консервативного Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц будет строить свою политику на самоликвидации Германии из-за раскола страны. С таким заявлением выступил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём телеграм-канале.
Сенатор пояснил, что восточная часть Германии голосует за партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), на западе же выбирают Мерца, который и победил.
«Политический раскол страны налицо. Учитывая, что Мерц хочет ещё больше политики самоликвидации Германии и уничтожения её экономики, этот раскол будет углубляться», — подчеркнул он.
Ранее Алексей Пушков заявил, что жителям Германии не стоит надеяться на процветание республики после ухода Олафа Шольца. Будущий канцлер в лице председателя ХДС Фридриха Мерца продолжит катить страну по наклонной.
Накануне консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов во главе с Мерцем одержал победу на выборах в Бундестаг. Второе место заняла «Альтернатива для Германии», а третье досталось социал-демократам. В США считают, что отношение Берлина к Москве при Мерце будет жёстче, чем при Шольце.
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