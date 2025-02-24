Пушков предрёк скорую гибель Германии при новом канцлере

Лидер консервативного Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц будет строить свою политику на самоликвидации Германии из-за раскола страны. С таким заявлением выступил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор пояснил, что восточная часть Германии голосует за партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), на западе же выбирают Мерца, который и победил.

«Политический раскол страны налицо. Учитывая, что Мерц хочет ещё больше политики самоликвидации Германии и уничтожения её экономики, этот раскол будет углубляться», — подчеркнул он.