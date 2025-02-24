Первый пошёл: Глава СвДП уходит из политики после провала на выборах в Бундестаг

Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) и экс-министр финансов Кристиан Линднер заявил об окончательном уходе из политической жизни после неудачи либералов на досрочных выборах в Бундестаг. Об этом он написал в соцсети X.

«Федеральные выборы принесли поражение СвДП, но, надеюсь, положили начало новой Германии. Именно за это я и боролся. Сейчас я ухожу из активной политики», — анонсировал политик.