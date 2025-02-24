Первый пошёл: Глава СвДП уходит из политики после провала на выборах в Бундестаг
Председатель СвДП Германии Кристиан Линднер объявил об уходе из политики
Кристиан Линднер. Обложка © X / c_lindner
Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) и экс-министр финансов Кристиан Линднер заявил об окончательном уходе из политической жизни после неудачи либералов на досрочных выборах в Бундестаг. Об этом он написал в соцсети X.
«Федеральные выборы принесли поражение СвДП, но, надеюсь, положили начало новой Германии. Именно за это я и боролся. Сейчас я ухожу из активной политики», — анонсировал политик.
Согласно предварительным данным, СвДП набрала всего 4,5% голосов, что ставит под угрозу её дальнейшее присутствие в парламенте.
Напомним, что голосование на досрочных выборах в Бундестаг состоялось 23 февраля. Лидером стал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который набрал около 29% голосов. «Альтернатива для Германии» впервые в своей истории заняла второе место. А вот фракция Олафа Шольца потерпела настоящее фиаско.