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23 февраля, 23:03

Первый пошёл: Глава СвДП уходит из политики после провала на выборах в Бундестаг

Председатель СвДП Германии Кристиан Линднер объявил об уходе из политики

Кристиан Линднер. Обложка © X / c_lindner

Кристиан Линднер. Обложка © X / c_lindner

Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) и экс-министр финансов Кристиан Линднер заявил об окончательном уходе из политической жизни после неудачи либералов на досрочных выборах в Бундестаг. Об этом он написал в соцсети X.

«Федеральные выборы принесли поражение СвДП, но, надеюсь, положили начало новой Германии. Именно за это я и боролся. Сейчас я ухожу из активной политики», — анонсировал политик.

Согласно предварительным данным, СвДП набрала всего 4,5% голосов, что ставит под угрозу её дальнейшее присутствие в парламенте.

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Напомним, что голосование на досрочных выборах в Бундестаг состоялось 23 февраля. Лидером стал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который набрал около 29% голосов. «Альтернатива для Германии» впервые в своей истории заняла второе место. А вот фракция Олафа Шольца потерпела настоящее фиаско.

Тимур Хингеев
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