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Регион
23 февраля, 18:06
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«Горький результат»: Шольц признал поражение своей партии на выборах

Шольц признал поражение на выборах, назвав результат горьким для СДПГ

Канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение на выборах в Бундестаг (парламент), назвав результат горьким для социал-демократов. Об этом он заявил в штаб-квартире СДПГ в Берлине после объявления предварительных итогов прошедшего голосования.

«Это горький результат для партии, это проигрыш на выборах. Я несу за это ответственность», — констатировал Шольц.

Он также поздравил лидера консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца с победой.

Согласно данным экзит-пола, блок ХДС/ХСС побеждает на выборах в Бундестаг, набирая около 29% голосов. Впервые в своей истории «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла второе место (19,5%). Социал-демократы Шольца замыкают тройку лидеров. Партию поддержали около 16% избирателей.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Демьянова
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