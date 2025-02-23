«Горький результат»: Шольц признал поражение своей партии на выборах

Канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение на выборах в Бундестаг (парламент), назвав результат горьким для социал-демократов. Об этом он заявил в штаб-квартире СДПГ в Берлине после объявления предварительных итогов прошедшего голосования.

«Это горький результат для партии, это проигрыш на выборах. Я несу за это ответственность», — констатировал Шольц.

Он также поздравил лидера консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца с победой.