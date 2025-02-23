На выборах в ФРГ немец с ножом обвинил избирком в манипуляциях

Житель Германии обругал и обвинил в манипулировании выборами избирательную комиссию на участке в городе Крефельде. После этого мужчина вышел из здания, вытащил нож и начал угрожать им прохожему, сообщает издание Rheinische Post.

«Мужчина 33-х лет немецкого происхождения сначала обругал избирательную комиссию и обвинил её в том числе в манипулировании выборами. Он выражался в разжигающей ненависть манере. Выйдя с избирательного участка, он достал нож и стал угрожать прохожему, но не нападал на него», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что немец придерживался правых взглядов. Кроме того, правоохранительные органы нашли нарушителя рядом с местом преступления. Он задержан, теперь ему грозит уголовная ответственность.