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23 февраля, 15:52

На выборах в ФРГ немец с ножом обвинил избирком в манипуляциях

RP: В Германии мужчина с ножом обвинил избирком в манипулировании выборами

Житель Германии обругал и обвинил в манипулировании выборами избирательную комиссию на участке в городе Крефельде. После этого мужчина вышел из здания, вытащил нож и начал угрожать им прохожему, сообщает издание Rheinische Post.

«Мужчина 33-х лет немецкого происхождения сначала обругал избирательную комиссию и обвинил её в том числе в манипулировании выборами. Он выражался в разжигающей ненависть манере. Выйдя с избирательного участка, он достал нож и стал угрожать прохожему, но не нападал на него», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что немец придерживался правых взглядов. Кроме того, правоохранительные органы нашли нарушителя рядом с местом преступления. Он задержан, теперь ему грозит уголовная ответственность.

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Напомним, что сегодня, 23 февраля, в Германии началось голосование на досрочных выборах в Бундестаг. Избирательные участки открылись по всей стране в 8 утра (10:00 по Москве). За 630 мест в однопалатный парламент поборются 4 506 кандидатов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / geogif

Дарья Нарыкова
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