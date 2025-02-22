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22 февраля, 13:55

Полиция Берлина применила газ для разгона антифашистов

Полиция Берлина применила слезоточивый газ на акции в преддверии выборов в бундестаг. Правоохранители использовала его против ультралевых активистов, которые спровоцировали столкновения с силовиками. Об этом сообщает РИА «Новости».

Утром сотни ультраправых активистов собрались на марш против левых в центре Берлина, акцию устроили и антифашисты. Изначально всё шло достаточно мирно. Обе демонстрации проходили спокойно, но в итоге антифашисты начали препятствовать маршу ультраправых и начались столкновения с полицией. Силовикам пришлось применить газ — пострадали не менее трёх активистов.

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Ранее протесты начались в Кишинёве. Люди вышли на улицы города с требованием отставки президента Молдавии Майи Санду. Life.ru показал видео прямо из центра событий. Организатором стала Партия социалистов Республики. Полиция не вмешивается.

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Shutterstock / FOTODOM / B.Dpunkt

Наталья Афонина
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