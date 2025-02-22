Полиция Берлина применила газ для разгона антифашистов

Полиция Берлина применила слезоточивый газ на акции в преддверии выборов в бундестаг. Правоохранители использовала его против ультралевых активистов, которые спровоцировали столкновения с силовиками. Об этом сообщает РИА «Новости».

Утром сотни ультраправых активистов собрались на марш против левых в центре Берлина, акцию устроили и антифашисты. Изначально всё шло достаточно мирно. Обе демонстрации проходили спокойно, но в итоге антифашисты начали препятствовать маршу ультраправых и начались столкновения с полицией. Силовикам пришлось применить газ — пострадали не менее трёх активистов.