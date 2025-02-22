«Майя, уходи!» В Кишинёве начались протесты с требованием отставки Санду
Митингующие вышли на улицы Кишинёва с требованием отставки Майи Санду
В Кишинёве у здания администрации начался митинг против цензуры властей во главе с президентом Молдавии Майей Санду. Протестующие требуют отставки нынешнего лидера страны, агрессивно настроенной против России. Видео с бунтующими молдаванами разлетелось по социальным сетям.
Митинг в Молдавии против цензуры. Видео © X / Ali Shunnaq
Организатором акции является Партия социалистов Республики Молдова. Участники протестов скандируют: «Долой Майю Санду», «Долой диктатуру» и критикуют поддерживающую Санду Партию действия и солидарности (PAS). Полиция не вмешивается.
«Остановите цензуру», «Долой мафию PAS», «Хватит издеваться над нами», — говорится на плакатах митингующих.
Ранее Life.ru сообщал, что власти Молдавии всё сильнее закручивают гайки в отношении граждан, поддерживающих Россию. Так, сегодня стало известно, что доступ к телеграм-каналу Sputnik Moldova был заблокирован на территории страны. При попытке открыть его появляется сообщение: «Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство».
X / Ali Shunnaq