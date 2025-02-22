Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 13:21

«Майя, уходи!» В Кишинёве начались протесты с требованием отставки Санду

Митингующие вышли на улицы Кишинёва с требованием отставки Майи Санду

В Кишинёве у здания администрации начался митинг против цензуры властей во главе с президентом Молдавии Майей Санду. Протестующие требуют отставки нынешнего лидера страны, агрессивно настроенной против России. Видео с бунтующими молдаванами разлетелось по социальным сетям.

Митинг в Молдавии против цензуры. Видео © X / Ali Shunnaq

Организатором акции является Партия социалистов Республики Молдова. Участники протестов скандируют: «Долой Майю Санду», «Долой диктатуру» и критикуют поддерживающую Санду Партию действия и солидарности (PAS). Полиция не вмешивается.

«Остановите цензуру», «Долой мафию PAS», «Хватит издеваться над нами», — говорится на плакатах митингующих.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Молдавии всё сильнее закручивают гайки в отношении граждан, поддерживающих Россию. Так, сегодня стало известно, что доступ к телеграм-каналу Sputnik Moldova был заблокирован на территории страны. При попытке открыть его появляется сообщение: «Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство».

В Кишинёве прошла демонстрация в поддержку России
В Кишинёве прошла демонстрация в поддержку России
Обложка ©

X / Ali Shunnaq

Александра Мышляева
  • Новости
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar