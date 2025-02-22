«Майя, уходи!» В Кишинёве начались протесты с требованием отставки Санду

В Кишинёве у здания администрации начался митинг против цензуры властей во главе с президентом Молдавии Майей Санду. Протестующие требуют отставки нынешнего лидера страны, агрессивно настроенной против России. Видео с бунтующими молдаванами разлетелось по социальным сетям.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Молдавии всё сильнее закручивают гайки в отношении граждан, поддерживающих Россию. Так, сегодня стало известно, что доступ к телеграм-каналу Sputnik Moldova был заблокирован на территории страны. При попытке открыть его появляется сообщение: «Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство».