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Регион
21 февраля, 22:49

Telegram-канал Sputnik Moldova заблокировали в Молдавии

Доступ к телеграм-каналу Sputnik Moldova был заблокирован в Молдавии. При попытке открыть его появляется сообщение: «Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство».

Ранее, два года назад, в Молдавии был закрыт сайт информационного агентства Sputnik. В конце 2024 года также перестали открываться телеграм-каналы молдавских оппозиционных лидеров и некоторых СМИ, которые блокируются правительством страны.

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Ранее в Кишинёве прошла демонстрация в поддержку России. Члены русской общины Молдавии вышли на акцию у здания МИД республики с требованием отказаться от закрытия Российского культурного центра (Русского дома).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yau Ming Low

Артём Гапоненко
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