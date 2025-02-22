Telegram-канал Sputnik Moldova заблокировали в Молдавии

Доступ к телеграм-каналу Sputnik Moldova был заблокирован в Молдавии. При попытке открыть его появляется сообщение: «Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство».

Ранее, два года назад, в Молдавии был закрыт сайт информационного агентства Sputnik. В конце 2024 года также перестали открываться телеграм-каналы молдавских оппозиционных лидеров и некоторых СМИ, которые блокируются правительством страны.